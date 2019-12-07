شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات كأس مصر المتبقية فى دور الـ 32... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم السبت في دور الـ32 لكأس مصر علي النحو التالي: - حرس الحدود مع بتروجت: محمود ناصف وهشام الدسوقي وصالح محمد. ومعهم سعيد حمزة حكما رابعا. Advertisements -طلائع الجيش مع دكرنس: أحمد عبدالله ونور سعيد ومحمد عبد اللاه.. ومحمود عاشور حكما رابعا. - الاسماعيلي مع الاعلاميين: عمرو عابدين وهشام طلب ومحمد سعيد .. ومحمد معروف حكما رابعا. - الاتحاد السكندري مع النصر: صبري ابراهيم ويوسف البساطي ومني عطاالله.. وشاهنده المغربي حكما رابعا.

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