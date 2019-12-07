شكرا لقرائتكم أيمن حفني يرفض الرحيل عن المقاصة فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض أيمن حفني لاعب وسط المقاصة العروض التي تلقاها النادي للاستعانة بخدماته عن طريق الإعارة في يناير المقبل، بعد فشل قيده في فترة الانتقالات الصيفية الماضية عقب انتقاله من فريق الزمالك .

ويؤدي أيمن حفني التدريبات مع فريق مصر للمقاصة حتي فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير ، وسيتم قيده في صفوف المقاصة في حالة نجاح الأندية في الضغط علي اتحاد الكرة وتعديل بند استبدال اللاعبين في يناير .

وعرض مسئولو المقاصة علي ايمن حفني عدة عروض من أندية ترغب في الاستعانة بخدماته في يناير المقبل ، الا انه رفض كل العروض مفضلا فسخ تعاقده مع النادي في حالة فشل قيده في يناير.