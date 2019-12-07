جماهير الأهلي تنظف استاد السلام عقب مباراة الهلال...

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جدة - عمرو شويل قامت جماهير النادى الأهلي التى حضرت مباراة الهلال السودانى، فى الجولة الثانية بدور المجموعات الأفريقى بتنظيف مدرجات ستاد السلام عقب نهاية المباراة. وحصل النادى الأهلى على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة، ليستضيف الملعب جميع مباريات الأحمر الإفريقية والمحلية. وفاز الاهلي بهدفين لهدف على الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس،الجمعة،على ملعب السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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