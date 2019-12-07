شكرا لقرائتكم منتخب الصالات يواجه السعودية وديا للمرة الثانية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى المنتخب الوطني لكرة الصالات نظيره السعودى، وديا اليوم السبت بالسعودية فى الودية الثانية فى إطار استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب فى الفترة من 28 يناير إلى 8 فبراير المقبل.

وتضم بعثة منتخب الصالات كلا من هشام صالح مديرا فنيا ونادر رشاد مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا إداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش اخصائي علاج طبيعي و14 لاعبا هم :جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وإبراهيم عوض ووابراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى.

و يغيب عن صفوف المنتخب هذه الرحلة كل من عبده الأشول ومحمد منصور والمعتز بالله سامى للإصابة بالإضافة إلى الاربعة المحترفين في الإمارات.