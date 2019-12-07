شكرا لقرائتكم خبر عن الجرمن يستقيل من اتحاد الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف أعلن خليفة الجرمن رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم استقالته من مجلس الإدارة، وذلك إفساحاً في المجال لمزيد من الاستقالات من قبل الأعضاء، لتسهيل عملية تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة اللعبة بعد استقالة رئيس الاتحاد مروان بن غليطة. يذكر أن خليفة الجرمن يشغل أيضاً رئاسة مجلس إدارة نادي عجمان.

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