العين يواجه النصر.. والجزيرة مع شباب الأهلي في نصف النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت مباريات ربع النهائي التي جرت أمس، في كأس الخليج العربي لكرة القدم، عن تأهل فرق العين والنصر والجزيرة وشباب الأهلي إلى نصف النهائي.

وجاء تأهل العين بعد فوزه على الشارقة 2-1، والنصر على حساب الفجيرة 1-0، وشباب الأهلي على الوصل 5-1، والجزيرة على الوحدة برباعية نظيفة، في لقاء شهد تسجيل عمر عبد الرحمن (عموري) لهدفه الأول مع الجزيرة منذ أن انضم إليه في الصيف.

وفي نصف النهائي يلعب العين مع النصر، والجزيرة مع شباب الأهلي.