شكرا لقرائتكم خبر عن العين يواجه النصر.. والجزيرة مع شباب الأهلي في نصف النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت مباريات ربع النهائي التي جرت أمس، في كأس الخليج العربي لكرة القدم، عن تأهل فرق العين والنصر والجزيرة وشباب الأهلي إلى نصف النهائي.
وجاء تأهل العين بعد فوزه على الشارقة 2-1، والنصر على حساب الفجيرة 1-0، وشباب الأهلي على الوصل 5-1، والجزيرة على الوحدة برباعية نظيفة، في لقاء شهد تسجيل عمر عبد الرحمن (عموري) لهدفه الأول مع الجزيرة منذ أن انضم إليه في الصيف.
وفي نصف النهائي يلعب العين مع النصر، والجزيرة مع شباب الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر العين يواجه النصر.. والجزيرة مع شباب الأهلي في نصف النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.