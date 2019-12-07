«ديربي» في مانشستر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث طرفا مدينة مانشستر عن قوة دفع لتعويض بدايتهما غير المتوقعة في الدوري الإنجليزي،عندما يلتقيان اليوم السبت في «ديربي» منتظر على ملعب «الاتحاد»، ضمن المرحلة السادسة عشرة التي تشهد زيارة المتصدر الخارق ليفربول إلى أرض بورنموث المهدد بالهبوط.

وبعد فوزه على توتنهام 2-1، يحتاج مانشستر يونايتد لفوز ثان توالياً على أحد الأندية الكبرى عندما يحل ضيفاً على جاره سيتي، لتعزيز موقف مدربه النرويجي.

صحيح أن يونايتد قدم أداء جميلاً أمام توتنهام وكان يستحق الفوز، إلا أن بداية موسمه كانت سيئة جداً، فبرغم عدم خسارته في آخر أربع مباريات، فإنه لا يزال في المركز السادس بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع. في المقابل، يبدو سيتي الذي يبتعد في المركز الثالث بفارق 11 نقطة عن جاره «الأحمر» في وضع متقلب، وقد يستهل مواجهته مع يونايتد وهو على بعد 14 نقطة عن ليفربول في حال فوز رجال المدرب الألماني يورجن كلوب على بورنموث الخاسر في آخر أربع مباريات.