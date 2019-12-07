ميرزا بطل «عربية الدراجات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز قائد منتخب الإمارات للدراجات يوسف ميرزا ذهبية سباق الفردي العام للكبار الذي أقيم في الإسكندرية لمسافة 165 كم في ختام البطولة العربية لدراجات الطريق، بعد منافسة شديدة في المرحلة الأخيرة من السباق مع الدراج الليبي علاء القزيزي الذي حل وصيفاً، والجزائري حمزة ياسين الثالث.

كما فاز منتخب الإمارات الذي يضم يوسف ميرزا ومحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف ووليد النقبي وخالد معيوف وأحمد المنصوري بالميدالية الذهبية للترتيب الفرقي. ورفعت الإمارات رصيدها في البطولة إلى 8 ميداليات ملونة، منها 5 ميداليات ذهبية لتحتل المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة الذي تصدره المنتخب الجزائري برصيد 16 ميداليةمنها 7 ذهبيات.

وكانت صفية الصايغ نالت ذهبية الفردي العام للآنسات تحت 19 سنة، لمسافة 44 كم،، كما نالت فضية سباق الفردي العام في فئة السيدات لمسافة 66 كم.