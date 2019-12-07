شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان حزين بسبب إصابة هازار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حزنه لإصابة مهاجمه البلجيكي ادين هازار في كاحله وغيابه عن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو في 18 الحالي.
وقال زيدان قبل لقاء فريقه مع إسبانيول اليوم: «إنه نبأ سيئ جداً، كان مستواه رائعاً وحالته البدنية ممتازة، بدأ يظهر علو كعبه كما فعل سابقاً». وأضاف من دون أن يكشف عن الفترة الزمنية التي سيبتعد فيها هازار «إنها مجرد نكسة، آمل ألا تطول كثيراً».
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