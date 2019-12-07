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زيدان حزين بسبب إصابة هازار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب حزنه لإصابة مهاجمه البلجيكي ادين هازار في كاحله وغيابه عن مواجهة في الكلاسيكو في 18 الحالي.

وقال زيدان قبل لقاء فريقه مع إسبانيول اليوم: «إنه نبأ سيئ جداً، كان مستواه رائعاً وحالته البدنية ممتازة، بدأ يظهر علو كعبه كما فعل سابقاً». وأضاف من دون أن يكشف عن الفترة الزمنية التي سيبتعد فيها هازار «إنها مجرد نكسة، آمل ألا تطول كثيراً».

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