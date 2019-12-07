شـبــاب الأهلــي يقســـو علـى الوصـــل 5 ـ 1

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
شق شباب الأهلي حامل اللقب، طريقه نحو الدور نصف النهائي بعد فوزه الكبير على الوصل 5 1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على أرض استاد راشد في دبي، وتابعها 1585 متفرجاً.
وسجل خماسية «الفرسان» الذي كان الطرف الأفضل، محمد مرزوق (19)، وليوناردو دا سيلفا (62)، وكارتابيا (83)، ولوفانور (89) وأحمد خليل (90 + 3)، بينما سجل عبدالله جاسم هدف الوصل الوحيد في الدقيقة 24. وبالفوز الكبير سيلعب شباب الأهلي في مواجهة الجزيرة في المربع الذهبي.
وشهدت المباراة احتساب الحكم عادل النقبي لهدف المدافع محمد مرزوق، وهو الأول لشباب الأهلي بعد وقت طويل ومداولات دامت نحو 3 دقائق مع طاقم تقنية الفيديو «الفار» عبر الاتصال فقط، ولم يذهب للتأكد من قراره.
وأدار المباراة عادل النقبي، وساعده جاسم عبدالله، ومسعود حسن، وأحمد حسن بلال، بوصفه حكماً رابعاً، وراقب اللقاء حمد الشيخ.
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