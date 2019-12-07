شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «دولية البولو» في غنتوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق عصر اليوم بملعب الشيخ زايد للبولو بنادي غنتوت، الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت.

تنطلق المنافسات في الساعة الثانية ظهر اليوم بملعب الشيخ زايد الرئيسي بلقاء يجمع بين فريقي غنتوت بولو وديزرت بالم بولو، وفي الساعة الثالثة و45 دقيقة عصر اليوم وبالملعب رقم 2 بنادي غنتوت يتقابل فريقا مهرة بولو/‏ بنجاش بولو وأبوظبي بولو، وسيكون فريق ا.م الحبتور في الراحة الدورية .

وكشف زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن الحفل الختامي للبطولة يوم 20 ديسمبر/‏ كانون الأول، سيكون مميزاً.

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