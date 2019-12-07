العين يهزم الشارقة 2-1 ويلاقي «العميد» في نصف النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

بلغ العين الدور قبل النهائي لكأس الخليج العربي بعد تغلبه على ضيفه الشارقة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما باستاد هزاع بن زايد في ربع نهائي كأس الخليج العربي، ليضرب «الزعيم» موعداً مع النصر الذي تفوق على الفجيرة.

سجل ثنائية العين لابا كودوجو ومحمد عبدالرحمن «عجب» فيما سجل هدف الشارقة الوحيد كورنادو من ضربة جزاء.

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المباراة جاءت جيدة المستوى وبعد مرور 6 دقائق من الانطلاقة عرقل مدافع العين إسماعيل أحمد مهاجم الشارقة محمد خلفان ليحتسب الحكم ركلة جزاء معه تصدى لها البرازيلي كورنادو وسجل منها هدف التقدم ل«الملك»، وكاد ماجد سرور أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 14 من تسديدة مباغتة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس خالد عيسى.

ونجح مهاجم العين لابا كودوجو في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 28 بهدف طائر رائع في سقف المرمى، وفي الدقيقة 38 أجرى مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أول تبديل له بدخول عمر جمعة مكان سعيد الكعبي.

وفي الدقيقة 65 أجرى مدرب العين تبديلين دفعة واحدة بدخول محمد عبدالرحمن وبندر الأحبابي مكان خالد البلوشي وجمال معروف، وبعد سيل من الهجمات العيناوية لاحت فرصة للشارقة في الدقيقة 85عن طريق سالم سلطان بضربة رأسية مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 87 نجح البديل محمد عبدالرحمن «عجب» في إحراز هدف الزعيم الثاني برأسية مستفيداً من ركنية بندر الأحبابي ليضعها في الشباك وسط فرحة للجماهير العيناوية، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بتفوق الزعيم على«الملك» بهدفين مقابل هدف.