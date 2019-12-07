أشرعة «اليوم الوطني» تُزيِّن كورنيش أبوظبي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

يحتفل نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وعشاق التراث البحري، باليوم الوطني ال48 من خلال تنظيم سباق اليوم الوطني للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً على كورنيش العاصمة اليوم، وتمتد مسافة السباق إلى 22 ميلاً بحرياً، انطلاقاً من عمق البحر وصولاً إلى منصة التتويج على كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، حيث مقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 4 ملايين درهم جوائز للفائزين، ويعد السباق الجولة الثانية من سباقات 43 قدماً التي تقام هذا الموسم، ويشهد الحدث إقبالاً كبيراً في ظل الدفعة المعنوية الكبيرة؛ كون السباق يحمل اسم مناسبة غالية على نفوس الجميع.

ووصل عدد المشاركين إلى 100 محمل شراعي بمجموع أكثر من 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة.

وأكد أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن النادي يحرص دوماً على المشاركة في مختلف الأحداث الوطنية، بهدف القيام بدوره المجتمعي، وسعياً منه إلى إسعاد الجميع خاصة عشاق التراث البحري الأصيل.

وأبدى ثقته التامة بالتزام الجميع باللوائح والقوانين المنظمة في هذه الاحتفالية التراثية بيوم الوطن، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 1500 بحار أمر يؤكد مدى عشق الشباب لتراث الآباء والأجداد، كما أنه تأكيد لأهمية السباق.