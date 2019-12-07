الجزيرة يعبر الوحدة برباعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎

أبوظبي: محمد مصطفى

تأهل الجزيرة إلى الدور نصف النهائي بفوزه العريض على الوحدة برباعية دون رد، في المباراة التي احتضنها استاد آل نهيان أمس، وسيواجه «فخر أبوظبي» فريق شباب الأهلي في الدور المقبل.

تبادل تسجيل اهداف الجزيرة عمر عبدالرحمن «30»، وميليوس كوسانوفيتش «33» وكينو «34»، وخلفان مبارك«86».

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جاءت مباراة الديربي باهتة بالرغم من انها شهدت تسجيل 3 أهداف في 4 دقائق لصالح الجزيرة الذي كسب اللقاء بأقل مجهود، وتابع المباراة جمهور جيد بلغ 3177 مشجعاً.

افتتح الجزيرة التسجيل عن طريق «عموري» مستفيداً من الكرة التي أخطأ فيها الكوري شانغ ريم ليتسلمها عموري ويضعها جميلة خلف راشد علي في الدقيقة 30، مسجلاً أول أهدافه في الموسم.

وأضاف الجزيرة هدفين في 3 دقائق وسجل الثاني الصربي ميلوس كوسانوفيتش برأسية قوية مستغلا عرضية «عموري» من الركنية في الدقيقة 33، وأضاف كينو الهدف الثالث من تمريرة عموري أيضاً في الدقيقة 34.

وغادر «عموري» الملعب في الشوط الثاني ليحل عامر عبدالرحمن مكانه، وتألق خصيف في إبعاد رأسية تيجالي ببراعة إلى ركنية، ونزل علي مبخوت مكان كينو في الدقيقة 70، وأكمل الجزيرة الرباعية عن طريق خلفان مبارك في الدقيقة 86.