قرية الإمارات تستضيف سباق ياس للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في السادسة والنصف صباح اليوم، سباق ياس لملاك الإسطبلات 100 كيلومتر الخاصة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي أبوظبي، بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية الاتحاد الدولي، وبمشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة، يمثلون مختلف الإسطبلات في الدولة.

وخصصت للفائزين بالمراكز الأولى في السباق 4 سيارات دفع رباعي جوائز للفائزين، بينما يحصل الفائزون من الخامس وحتى العاشر على 50 ألف درهم، مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة، فضلاً عن كؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وأكدت إدارة قرية الإمارات العالمية للقدرة إكمال كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم السباق وتقسيمه إلى 4 مراحل، حيث تم ترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم تليها فترة راحة لمدة 50 دقيقة.

فيما تم ترسيم المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر وفترة راحة لمدة 40 دقيقة، أما المرحلة الثالثة فتم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 19 كلم وبعدها يتوقف السباق في فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 16 كلم.

وقال مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات للقدرة، إن ترتيبات السباق اكتملت بشكل جيد، وبعد مجهودات كبيرة حرصاً على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي يقدم نصائحه المستمرة حتى تحقق السباقات النجاح المطلوب..