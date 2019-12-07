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النصر يتجاوز الفجيرة بهدف الفردان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

حجز النصر مقعده في المربع الذهبي عقب فوزه على مضيفه الفجيرة بهدف وحيد حمل توقيع حبيب الفردان، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب الفجيرة.

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وسيطر النصر على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكنه افتقد في كثير من الأحيان للفاعلية الهجومية، على الرغم من اكتفاء أصحاب الأرض بالتنظيم الدفاعي والانكماش في المنطقة الخلفية، رغبة في إنهاء 45 دقيقة الأولى دون استقبال أهداف، قبل أن ينجح حبيب الفردان في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 43، مستفيداً من الكرة العرضية الرائعة التي صنعها البرتغالي أنطونيو خوسيه.

وفي المقابل كان للفجيرة الذي بدأ المباراة بأجنبيين فقط لإتاحة الفرصة للاعبين الشباب قبل أن يدفع المدرب بوقرة بالثنائي فرناندو جبريال، ووليام جيبور، بعد مرور ربع ساعة على انطلاقة المباراة عدد من المحاولات الفردية.

وعلى عكس التوقعات شهد الشوط الثاني تراجعاً في الأداء بسبب الحذر الذي انتهجه الفريقان، وانحصر معظم اللعب في منطقة الوسط حتى انتهى اللقاء بفوز «العميد».

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