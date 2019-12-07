شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المجلس الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشير مصادر مطلعة الى أن المجلس الجديد الذي سيكون اعتماده بنظام القوائم سيتم اختياره وتحديده على الشكل التالي: الرئيس (الشيخ راشد بن حميد النعيمي) 4 أعضاء من أندية المحترفين Advertisements 3 أعضاء من أندية الدرجة الأولى 3 أعضاء بالتعيين (من قبل الرئيس) 1 عنصر نسائي 1 رئيس الرابطة (يتم انتخاب الرابطة قبل أسبوعين من انتخابات الاتحاد)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة المجلس الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.