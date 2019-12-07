«ابن مالك» لحمدان بن راشد يتوج ببطولة القرهود للسرعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

توج «ابن مالك» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ببطولة القرهود للسرعة، التي أقيمت بمضمار ميدان العالمي أمس الأول ضمن منافسات السباق الرابع للموسم 2019-2020.

وتضمن السباق الذي جاء برعاية موانئ دبي العالمية، 7 أشواط جرت جميعاً على المسار الرملي، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ مجموع جوائزها مليوناً و480 ألف درهم، وشهد السباق تفوق المدربين دووج واتسون ومصبح المهيري، حيث حقق الأول ثلاثية، وحقق الثاني ثنائية، وعلى صعيد الفرسان حقق الفارس باتريك دوبس بطولتين.

وحسم «ابن مالك» الفوز ببطولة القرهود للسرعة في الشوط السادس الذي بلغ مجموع جوائزه 265 ألف درهم وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر «قوائم» بعدما قاده الفارس دين أونيل لقطع مسافة الشوط في زمن بلغ 1: 11: 28 دقيقة وبفارق كبير بلغ 4.75 طول، علماً بأن «ابن مالك» يشرف عليه المدرب مصبح المهيري. وجاء في المركز الثاني «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف دووج واتسون وقيادة سام هتشكوت، واحتل المركز الثالث «بوشارت» لفريق البيت متوحد، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن.

وتوج «ميليتاري لو» لناصر عسكر ببطولة «انتصار ستيكس» التي أقيمت في الشوط الخامس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر «فئة قوائم»، وبلغ مجموع جوائزه 265 ألف درهم.

وبإشراف المدرب مصبح المهيري، قاد الفارس أنطونيو فريزو الجواد البطل لقطع مسافة الشوط في زمن بلغ 2: 07: 14 دقيقة وبفارق 3 طول.

وجاء في المركز الثاني «سالتراين دبي» لعلي حداد، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن، والمفاجأة أن «جرونكسي» وصيف كأس دبي العالمي جاء في المركز الثالث، وهي المشاركة الأولى له منذ كأس دبي العالمي الذي أقيم يوم 30 مارس 2019، ويتولى المدرب سالم بن غدير الإشراف على الجواد المملوك لفينكس للتهجين وخالد بن مشرف، ويقوده الفارس رويستون فرنش.

وحقق الجواد «سلتيك برينس» لنقابة بورسلي للسباقات، أول بطولة في تاريخه، حين اقتنص أول انتصارات اليوم، ليتوج بكأس الشوط الأول الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر بعدما قطع الجواد البالغ من العمر 4 سنوات، بإشراف راشد بورسلي وقيادة الفارس ديفيد ليزكا مسافة الشوط في زمن بلغ 1: 39: 12 دقيقة وبفارق رقبة.

وشارك في هذا الشوط الذي بلغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم، 8 خيول، وجاء في المركز الثاني «ماجستيك ثندر» لتتش جولد للسباقات، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة ريتشارد مولن.

وفاز المهر «كوماندينج» لناصر عسكر بكأس الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، وهو أول فوز يحققه هذا الجواد في تاريخه، وشارك بهذا الشوط 9 خيول، وبلغ مجموع جوائزه 240 ألف درهم.

وقطع «كوماندينج» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسافة الشوط في زمن قدره 1: 41: 26 دقيقة وبفارق 5 طول، وجاء في المركز الثاني «دارك أوف نايت» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري وقيادة اشتيبان مازور.

وتفوق الجواد «جراند أرجنتاير» للإمارات للسباقات الترفيهية - ريبكا بايرن، على نفسه، وحقق الفوز بكأس الشوط الثالث الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر «تكافؤ» وبلغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم.

وحقق «جراند أرجنتاير» البالغ من العمر 7 أعوام فوزه بعدما قطع مسافة الشوط بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، في زمن بلغ 2: 07: 15 دقيقة وبفارق 2.5 طول، وجاء في المركز الثاني «فيرناس» لأحمد غليطة المهيري، بإشراف سالم بن غدير وقيادة الفارس زافير زياني.

وتوج «آرتش جولد» لحسين العباس لوتاه، بإشراف دووج واتسون وقيادة الفارس سام هتشكوت، ببطولة الشوط الرابع الذي بلغ مجموع جوائزه 170 ألف درهم وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر «تكافؤ» بعدما قطع مسافة الشوط في زمن قدره 2: 20: 77 دقيقة وبفارق رقبة، وجاء في المركز الثاني «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي، بإشراف علي راشد الرايحي وقيادة فرناندو جارا.

وتمكن «ميدنايت ساندز» لشراكة ذا كول سيلك، من الفوز بالشوط السابع الختامي، والذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «تكافؤ» ومجموع جوائزه 185 ألف درهم.

وقطع المهر الفائز والبالغ من العمر 3 سنوات بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس مسافة الشوط في 1: 25: 13 دقيقة وبفارق رقبة، وجاء في المركز الثاني «جودي» لإسطبلات الرشيد، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة خوسيه سانتياجو.



مصبح المهيري:فوز مستحق لـ«ابن مالك»

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أعرب المدرب مصبح المهيري عن سعادته بفوز «ابن مالك» ببطولة القرهود للسرعة في الشوط السادس، وفخره بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه الحصان، وقال المهيري: «حقق فوزاً متوقعاً لاسيما أن الخيل ظهر بمستوى متقدم منذ انطلاق الشوط، وهو ما ظهر في الفارق الذي أنهى به السباق، حيث حصد البطولة بفارق 4.75 طول عن أقرب منافسيه».

وأضاف: «بشكل عام هو جواد متميز وكان هذا السباق بمثابة اختبار قوي له، لكنه برهن على قوته وتمكن من تحقيق الفوز على الرغم من أن السباق ضم مجموعة قوية من الخيول المتميزة».



الصدارة للبسطي وبطولة المدربين لواتسون



بعد نهاية السباق الرابع على مضمار ميدان العالمي، الذي جرى أمس الأول، احتفظ محمد خليفة البسطي بصدارة بطولة الملاك، حيث حلّ في القمة برصيد 4 بطولات.

وعلى صعيد بطولة المدربين، حلّ دووج واتسون في الصدارة برصيد 10 بطولات، وتلاه في المركز الثاني ساتيش سيمار وله 5 بطولات، وعلى صعيد بطولة الفرسان، حل في المقدمة باتريك دوبس برصيد 8 بطولات.