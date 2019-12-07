ليستر سيتي يجدد لرودجرز حتى 2025

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز عقداً جديداً طويل الأمد مع فريقه الحالي ليستر سيتي ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما سيبقيه في مهامه الفنية حتى عام 2025.

ويأتي هذا التمديد على خلفية طرح اسم رودجرز كبديل محتمل للإسباني أوناي إيمري المقال من منصبه في نادي أرسنال،علما ان المدرب الايرلندي انضم إلى ليستر، في فبراير/‏ شباط الماضي.