شكرا لقرائتكم خبر عن محلك سر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تاريخ النشر: 07/12/2019
علومك غانمه دايم وعزك عز يا بلادي كسَب من وقّف بصفك ومنهو عاندك يخسر
ولكنْ منتخبنا منتكس وضعه ومب عادي وصلنا للفضا لكن بقى (الابيض): محلك سر
سبب لاعب او مدرب؟ أو الملعب أو النادي؟ أنا مدري.. وأتمنى أحد يكشف لنا: شو السر؟!
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