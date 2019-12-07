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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 07/12/2019

حسان العبيدلي علومك غانمه دايم وعزك عز يا بلادي كسَب من وقّف بصفك ومنهو عاندك يخسر

ولكنْ منتخبنا منتكس وضعه ومب عادي وصلنا للفضا لكن بقى (الابيض): محلك سر

سبب لاعب او مدرب؟ أو الملعب أو النادي؟ أنا مدري.. وأتمنى أحد يكشف لنا: شو السر؟! [email protected]

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