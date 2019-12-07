«طيران الإمارات» تحتفلمع جمهور استاد «السيفنز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت طيران الإمارات بمرور 50 عاماً على بدء بطولة سباعيات دبي للرجبي بطريقة مميزة، حيث فاجأت جمهور البطولة بعبور إحدى طائراتها الإيرباص A

380 أجواء استاد السيفنز مرتين على ارتفاع منخفض.

وأقلعت طائرة الإمارات A

380 من مطار دبي الدولي واتجهت صوب استاد الرجبي حيث عبرت أجواءه أول مرة على علو منخفض وبسرعة بطيئة ثم استدارت وعبرته مرة أخرى، ما أثار إعجاب جمهور المتفرجين.

وقاد طائرة الإمارات A

380 القبطان عباس شعبان ومساعده الضابط أول محمد أحمد، وهما من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وحملت طائرة الإمارات على جانبي هيكلها الخارجي ملصقاً خاصاً بمناسبة مرور 50 عاماً على بدء تنظيم بطولة دبي لسباعيات الرجبي، التي أصبحت حدثاً رياضياً واجتماعياً رئيسياً على أجندة دبي السنوية.

وكانت قد جرت في اليوم الأول لمنافسة السيدات ست مباريات قوية، كان أبرزها المواجهة التي جمعت منتخب نيوزيلندا، حامل اللقب، والفريق الياباني (بطاقة دعوة)، حيث سيطرت لاعبات «البلاك فيرنس» على جميع مجريات المواجهة التي منيت بها اليابان بهزيمة قاسية 0-48، كذلك عبرت منتخبات أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا بسهولة إلى دور البطولة الثاني.

وشهدت منافسات اليوم الأول لبطولة الرجال الافتتاحية في السلسلة مواجهات صعبة، حيث فاز رجال فيجي على اليابان 24-17، والولايات المتحدة على إيرلندا 24-19، وخسرت كينيا أمام جنوب إفريقيا 12-17، وفازت ساماوا على كندا 19-12، وكذلك فرنسا على الأرجنتين 12-10، وفازت نيوزيلندا وإنجلترا وأستراليا على ويلز وإسبانيا واسكتلندا على التوالي.