أتلتيكو يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيّب في فياريال









اسماء السيد - واصل أتلتيكو مدريد نزيف النقاط بتعادل سلبي مخيّب أمام مضيفه فياريال في افتتاح المرحلة 16 من الدوري الاسباني لكرة القدم الجمعة، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي محليا.

ودخل أتلتيكو اللقاء بحثا عن الفوز بعد خسارته على أرضه الأحد المضي أمام برشلونة بهدف قاتل في الدقيقة 86 للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي توج في اليوم التالي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية محققا رقما قياسيا بتجاوزه البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة خمس مرات.

وبقي فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني في المركز السادس موقتا برصيد 26 نقطة بعد تعادله الثامن هذا الموسم في الليغا مقابل ستة انتصارات وهزيمتين.

وكان أتلتيكو، بطل اسبانيا عام 2014، يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات قبل استضافة لوكوموتيف موسكو الروسي الأربعاء المقبل في الجدولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات حيث يطمح إلى حجز البطاقة الثانية الى الدور الـ16 بعد أن ضمن يوفنتوس الايطالي البطاقة الاولى عن المجموعة الرابعة.

وكانت تسديدة النيجيري صامويل شوكويزي بيسراه من خارج المنطقة الانذار الاول في اللقاء لأصحاب الارض الا انها ارتدت من الدولي الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو (10)، قبل أن تمر رأسية جيرار مورينو مهاجم فياريال بجانب القائم الايمن في الدقيقة ذاتها.

وهدد الضيوف مرمى الخصم عن طريق تسديدة زاحفة من خارج المنطقة للموهبة البرتغالية جواو فيليكس الا ان كرته ارتدت من القائم الايسر (12)، قبل أن تمر كرته فوق العارضة إثر هجمة مرتدة (24).

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وكان أصحاب الارض الطرف الافضل في الشوط الاول، وكانوا قريبين من افتتاح التسجيل عن طريق مانو تريغيروس الذي سدد كرة صاروخية بيسراه من داخل منقطة الجزاء تصدى لها ببراعة الحارس السلوفيني يان أوبلاك (34).

ودخل "روخيبلانكوس" الى الشوط الثاني بعزم أكبر وهدد باكرا بتسديدة "على الطائر" لساوول نيغويز بيسراه من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس سيرخيو أسينخو (47).

وكان شوكويزي على الموعد مجددا بعد أن افتك الكرة من أتلتيكو في وسط الملعب وانطلق على الجهة اليمنى قبل أن يلعب ثنائية مع تريغيروس الذي أعاد له الكرة الى داخل المنطقة الا أن كرة النيجيري علت العارضة (54).

وحاول فيليكس (20 عاما) أخذ الامور على عاتقه وانطلق على الجهة اليسرى من هجمة مرتدة مكملا طريقه الى منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية كان لها الحارس بالمرصاد (63)، قبل أن يمرر عرضية الى البرازيلي رينان لودي الا ان كرة الاخير علت العارضة (79).

وبات رصيد فياريال 19 نقطة في المركز 12 موقتا بعد تعادله الرابع هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات وسبعة تعادلات.

ملخص مباراة أتلتيكو وفياريال: