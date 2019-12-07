هرتا برلين يهدر فوزه الأول بقيادة كلينسمان









اسماء السيد - أهدر هرتا برلين فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد يورغن كلينسمان وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان هرتا برلين في طريقه الى تحقيق فوزه الاول في ثاني مباراة بقيادة كلينسمان وتعويض خسارته المباراة الاولى على ارضه أمام ضيفه بوروسيا دورتموند 1-2 السبت الماضي، عندما تقدم بهدفين للبلجيكي دودي لوكيباكيو (30) والصربي ماركو غروييتش (63)، لكن إينتراخت فرانكفورت نجح في تقليص الفارق عبر النمسوي مارتن هينتيريغر (65) وسيباستيان روده (86).

وواصل هرتا برلين نتائجه المخيبة وفشل في تحقيق الفوز في المباراة السابعة على التوالي، فيما كسب إينتراخت فرانكفورت نقطته الأولى بعد ثلاث هزائم متتالية.

وعزز إينتراخت فرانكفورت موقعه في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، وهو مهدد بالتراجع إلى المركز الحادي عشر في حال فوز أونيون برلين على ضيفه كولن السابع عشر قبل الأخير الأحد في ختام المرحلة.

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في المقابل، عزز هرتا برلين موقعه في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

وكان هرتا برلين تعاقد مع المدرب السابق لمنتخبي المانيا والولايات المتحدة الاربعاء قبل الماضي خلفا للكرواتي انتي كوفيتش المقال من منصبه بعد الخسارة الثقيلة امام اوغسبورغ صفر-4 في المرحلة الثانية عشرة.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات بوروسيا دورتموند مع فورتونا دوسلدورف، واوغسبورغ مع ماينتس، وفرايبورغ مع فولفسبورغ، ولايبزيغ مع هوفنهايم، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع بايرن ميونيخ، وباير ليفركوزن مع شالكه.

ويلتقي الأحد أيضا فيردر بريمن مع بادربورن.

ملخص المباراة: