ليل يخطف المركز الثالث من بوردو في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - خطف ليل المركز الثالث من بوردو بفوزه الصعب على ضيفه بريست 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

ويدين ليل بفوزه الثالث على التوالي والثامن هذا الموسم إلى مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمهين الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 17.

وهو الهدف التاسع لأوسيمهين هذا الموسم فلحق بمهاجم متز السنغالي حبيب ديالو في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدرين مهاجمي ليون موسى ديمبيلي وموناكو التونسي الأصل وسام بن يدر.

ورفع ليل رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطتين أمام بوردو الذي يحل ضيفا على مرسيليا الثاني الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني بريست بخسارته السادسة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

واستعاد ليون توازنه عقب خسارته امام ضيفه ليل صفر-1 الثلاثاء الماضي، وعمق جراح مضيفه نيم برباعية نظيفة بعدما كان خسر امام مضيفه بوردو بنصف دزينة نظيفة من الاهداف الثلاثاء أيضا.

وتلقى نيم ضربة موجعة بعد خمس دقائق من انطلاق المباراة بطرد لاعب وسطه ثيو فالس، فاستغل الضيوف النقص العددي وافتتحوا التسجيل من ركلة جزاء انبرى لها الدولي الهولندي ممفيس ديباي بنجاح (16).

وزادت محن صاحب الارض ببطاقة حمراء ثانية كانت من نصيب مدافعه غايتان باكييز لتلقيه الانذار الثاني (40).

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وعزز ليون تقدمه بثلاثة اهداف في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها ديباي (64) والجزائري الأصل حسام عوار (71) والدنماركي يواكيم أندرسن (79).

وصعد ليون الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 25 نقطة بفارق الاهداف امام غريمه سانت اتيان الذي يحل ضيفا على رينس الأحد، فيما تراجع نيم الى المركز الأخير برصيد 12 نقطة بفارق الاهداف خلف تولوز.

واكد ليون استعداده الجيد للقمة الحاسمة التي تنتظره الثلاثاء المقبل أمام ضيفه لايبزيغ الألماني في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتساوى ليون في المركز الثاني مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي منافسه الوحيد على البطاقة الثانية المؤهلة الى ثمن النهائي عن المجموعة السابعة بعدما ضمن لايبزيغ بطاقتها الأولى.

ويحتاج ليون إلى الفوز لانتزاع بطاقته وصدارة المجموعة كونه تغلب على لايبزيغ في عقر داره 2-صفر في الجولة الأولى، كما أن التعادل سيمنحه بطاقة الدور الثاني شريطة خسارة زينيت سان بطرسبورغ امام مضيفه بنفيكا البرتغالي.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات مونبلييه مع باريس سان جرمان، وموناكو مع اميان، ونيس مع متز، وستراسبورغ مع تولوز، ورين مع انجيه.

ويلعب الأحد أيضا نانت مع ديجون.

ملخص مباراة ليون وليل: