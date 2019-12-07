موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة المفتوحة وتردداتها

موعد المباراة المرتقبة بين برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني، والتي ينتظرها الآلاف من عشاق كرة القدم في العالم العربي والعالم، المباراة في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، ويسعى برشلونة للفوز بالمباراة لضمان المحافظة على الصدارة، وبإنتظار تعزيز التصدر بتعثر ريال مدريد صاحب المركز الثاني متساوياً مع برشلونة في عدد النقاط 31 نقطة، فهدف برشلونة في مباراته أمام مايوركا اليوم هو الفوز من أجل الحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا

تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة، في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم السبت 7 ديسمبر، وتقام المباراة على أرض ملعب الكامب نو، والمباراة مذاعة على شاشة القناة المشفرة BeiN Sport 3 من تعليق خليل البلوشي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا

القناة التردد Canal + sport 11278 V على الهوتبرد ماتش فوتبول 11785 H على ياه سات

تفاصيل مباراة برشلونة وريال مايوركا

يسعى برشلونة في مباراة اليوم أمام مايوركا، إلى الفوز ولا شئ غيره، من أجل ضمان استمرار تصدر الترتيب العام للدوري الإسباني، في حين يسعى فريق مايوركا للفوز من أجل تحسين مركز الفريق في الترتيب العام بفوزه على صاحب الصدارة.

فبرشلونة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، يأتي في صدارة الترتيب متساوياً في عدد النقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة لكلا منهما، فيتطلع عشاق برشلونة في مباراة اليوم لفوز فريقهم من أجل ضمان نقط المباراة الثلاث والبقاء في القمة، خاصةً أن المباراة مقامة على أرض برشلونة ووسط جماهير الكامب نو.