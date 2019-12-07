الاهلي راحة من التدريبات ويبدأ غداً الاستعداد لدجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل فريق الاهلي على راحة من التدريبات اليوم ،السبت، بعدما منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد مواجهة الهلال السوداني أمس على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا. ومن المقرر أن يبدأ الأهلي غداً ، الأحد، استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام بداية من بعد غداً الأحد، ويواجه الأهلي الليلة فريق الهلال السوداني على ملعب السلام، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

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