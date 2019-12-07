الدكش يكشف ما فعله الخطيب مع الجمهور فى لقاء الهلال.. وسبب غضب السولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بهدفين مقابل هدف، فاز الاهلي على الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة،على ملعب السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الاهلي سجلها حسين الشحات ورمضان صبحي في الشوط الأول فيما سجل أطهر الطاهر في الثواني الأخيرة للهلال ، وبذلك يحصد الاهلي أول ثلاث نقاط في دور المجموعات بعدما خسر من النجم الساحلي بتونس في الجولة الأولى الجمعة الماضية.

وضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، رامى ربيعة ، أحمد فتحي ، محمود وحيد ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات ، وليد سليمان ، رمضان صبحي وجونيور أجاي.

وأدار مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى يضم كلاً من: لحلو بن براهم، ويعاونه المساعد الأول عبدالحق اتشيعلى، والمساعد الثانى عومارى بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الاهلي الذى ضغط مُبكراً عن طريق أجاي ورمضان وحسين الشحات ووليد سليمان ، فيما لعب الفريق السوداني بشكل دفاعي منظم .

لجأ الاهلي للتسديد من خارج منطقة الجزاء وسدد قفش كرة قوية في الدقيقة السابعة تصدى لها حارس الهلال بشكل جيد ، وعاد حسين الشحات ومرر كرة عرضية لكن حارس الضيوف أنقذ الكرة قبل أن تصل إلى أجاي ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 15 بعدما تلقى تمريرة رائعة من قفشة وسددها بيمناه داخل شباك حارس الهلال.

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وضغط الاهلي عقب الهدف وأهدر أجاي فرصة تسجيل هدف ثاني للأحمر ، كما تحرر الضيوف من الطريقة الدفاعية التى يلعبون بها ، وواصل الأحمر الضغط على الفريق السوداني وسدد قفشة أكثر من تسديدة قوية لكن حارس الهلال تصدى لها.

وتعرض محمود وحيد للأصابة بعد دخوله في كرة مشتركة مع أحد لاعبي الهلال ،وأستكمل وحيد المشاركة بعد تلقي العلاج وأحتسب الحكم الجزائري ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة أجاي في منطقة جزاء الضيوف وسدد رمضان صبحي الكرة في الشباك السودانية مُعلناً الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 37 وحاول الاهلبي تاسجيل هدف ثالث وضغط بكل خطوطه وأهدر لاعبو أكثر من فرصة لتسجيل هدف ثالث كما نشط الفريق السوداني في الدقائق الأخيرة لكن ينتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني مُثيرة من جانب الفريق الهلالي الذى ضغط محاولاً تسجيل هدف أول وتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية من جانب أحد لاعبي الهلال.

عاد الاهلي للسيطرة ومرر رمضان صبحي بين أقدام أحد لاعبي الهلال ووصلت إلى قفشة الذى سدد كرة قوية للغاية مرت بجوار القائم.

إشتعلت المباراة بعدما نشط لاعبو الهلال وحاولوا زيارة شباك الشناوي كما واصل الاهلي الضغط وسدد قفشة كرة صاروخية تصدت لها عارضة الهلال لتنقذ الضيوف من إستقبال هدف ثالث.

رمضان صبحي كاد يسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 65 بعدما تلقى تمريرة جيدة من قفشة لكن رمضان سددها بجوار القائم بسنتيمترات ، وشارك ديانج في الدقيقة 68 بدلاً من وليد سليمان ، وعاد اللعب وسط الملعب عدة دقائق دون خطورة على مرمى الفريقين.

وأهدر أجاي فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 84 بعدما تلقى تمريرة جيدة من رمضان صبحي وراوغ اجاي دفاع الهلال لكنه سددها بعيداً عن الشباك وبعدها شارك جيرالدو بدلاً من حسين الشحات.

وحاول الاهلي تسجيل هدف ثالث في الدقائق الأخيرة كما حاول الضيوف تسجيل هدف ، وشارك مروان محسن بدلاً من أجاي ، وتوقفت المباراة أكثر من 7 دقائق بسبب خروج حارس الهلال للأصابة بعدما حاول الجهاز الطبي للفريق إسعافه لكن دون جدوى ليخرج الحارس ويشارك بديله وينجح الهلال في تسجيل هدف مباغت في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع أطهر الطاهر مُستغلاً خطأ دفاعي واضح من جانب الأهلي بعدها يطلق الحكم الجزائري صافرة النهاية بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.