شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تحويل ملف الأثقال إلى النيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه تم تحويل ملف أزمة رفع الأثقال إلى النيابة العامة من جانب وزارة الرياضة
وقال صبحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هذا الإجراء طبيعى فى ظل حرص الوزارة على التصدى لأى مخالفات أو خروج عن النص فى المجال الرياضى، ومحاسبة المتسبب فى الأزمة التى اطاحت بالاثقال من أولمبياد طوكيو 2020
وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال فى سبتمبر الماضى قراراتها بإيقاف الإتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى الأنشطة الدولية، مع تغريم الإتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف جنيه.
وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحى تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، فى محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر فى المشاركة الأوليمبية قبل أن يتأكد الحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة: تحويل ملف الأثقال إلى النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.