شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تحويل ملف الأثقال إلى النيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه تم تحويل ملف أزمة رفع الأثقال إلى النيابة العامة من جانب وزارة الرياضة

وقال صبحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هذا الإجراء طبيعى فى ظل حرص الوزارة على التصدى لأى مخالفات أو خروج عن النص فى المجال الرياضى، ومحاسبة المتسبب فى الأزمة التى اطاحت بالاثقال من أولمبياد طوكيو 2020

وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال فى سبتمبر الماضى قراراتها بإيقاف الإتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى الأنشطة الدولية، مع تغريم الإتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف جنيه.

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وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحى تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، فى محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر فى المشاركة الأوليمبية قبل أن يتأكد الحكم.