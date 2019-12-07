شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم في دور الـ 32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم السبت مباريات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر والتي تشهد ثلاثة لقاءات قوية حيث يلتقي حرس الحدود بفريق بتروجت، فيما يواجه الاسماعيلي نظيره الإعلاميين، وأخيراً يواجه الطلائع فريق دكرنس، لحجز ثلاث مقاعد جديدة في دور الـ 16 بالبطولة المحلية.

الاسماعيلي يواجه الاعلاميين

يستضيف النادي الاسماعيلي فريق الإعلاميين، في تمام الخامسة مساءً، خلال المباراة التي تقام على استاد الاسماعيلية، وكان الدراويش قد سقطوا في فخ التعادل مع طنطا في مباراتهم المؤجلة من الجولة الخامسة للدورى الممتاز، في ظل النتائج المهتزة مؤخراً للدراويش الذي أقال على إثرها الصربي ميلودراج المدير الفني السابق للفريق.

وتعد مباراة اليوم هى الظهور الثاني للدراويش عقب قرار إقالة الصربى ميلودراج يستيش من منصبه وإسناد المهمة لأدهم السلحدار لقيادة الفريق فنياً بشكل مؤقت عقب مباراة طنطا، و طالب السلحدار لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج والتي لن تقبل بخروج الدراويش مبكراً من بطولة الكأس.

ويحتل الاسماعيلي المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط حصدها الدراويش من 6 مباريات، حيث فاز الاسماعيلي في مباراتين وتعادل في واحدة، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاسماعيلي 3 أهداف فقط فيما استقبلت الشباك الصفراء 7 أهداف كاملة.

حرس الحدود يواجه بتروجت

فيما يحل فريق بتروجت ضيفاً على حرس الحدود في تمام الساعة الثانية والنصف على استاد المكس بالأسكندرية، في مواجهة ليست سهلة على أبناء طارق العشري مدرب الحرس، فرغم هبوط بتروجت إلى دوري القسم الثاني الموسم الماضي، مازال الفريق البترولي يمتلك العديد من العناصر المخضرمة بين صفوفه.

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ويسعى طارق العشري لتجنب مفاجآت الكأس أمام بتروجت بقيادة علاء عبد العال في مباراة اليوم، خاصة وأن الحرس قد تلقى الهزيمة في أخر مبارياته بالدوري العام أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

ويحتل حرس الحدود المركز السابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، بعدما خاض أبناء طارق العشري 6 مباريات، فازوا في مباراتين وتعادلوا في ثلاث مباريات وتلقوا الهزيمة في مباراة واحدة.

طلائع الجيش يواجه دكرنس

وفي تمام الساعة الثانية والنصف أيضاً يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره دكرنس على استاد جهاز الرياضة العسكري، وتأكد غياب على الفيل لاعب الطلائع عن مباراة فريقه أمام دكرنس بداعى الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة .

كان الطلائع قد خسر من سموحة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للدوري، ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه 6 اهداف.