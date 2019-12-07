شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى العمراوى حكما لمباراة أسوان وطنطا فى كأس مصر.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء طاقم حكام مباراة أسوان وطنطا غدا الأحد فى المباراة الاخيرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. ويضم الطاقم كل من صبحي العمراوي حكم ساحة، وتحسين السادات وسيد نافع مساعدان.. ومحمد عبد الفضيل حكما رابعا. وشهدت مباريات دور الـ32 لكأس مصر والتى أقيمت حتى الأن مفاجأتين من العيار الثقيل بخروج الإنتاج الحربى وانبى على يد أبو قير للأسمدة والترسانة.

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