شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يرفض عروض "المقاصة" للإعارة فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أيمن حفني لاعب وسط المقاصة العروض التى تلقاها النادى للاستعانة بخدماته عن طريق الإعارة فى يناير المقبل، بعد فشل قيده فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية عقب انتقاله من فريق الزمالك.

ويؤدى أيمن حفني التدريبات مع فريق مصر للمقاصة حتي فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وسيتم قيده فى صفوف المقاصة حال نجاح الأندية فى الضغط على اتحاد الكرة وتعديل بند استبدال اللاعبين في يناير.

وعرض مسئولو المقاصة على أيمن حفني عدة عروض من أندية ترغب فى الاستعانة بخدماته في يناير المقبل، إلا أنه رفض كل العروض مفضلا فسخ تعاقده مع النادى فى حالة فشل قيده بيناير.