شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة العالم للشطرنج للناشئين 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس وزراء روسيا السابق ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج على استضافة مصر بطولة العالم للشطرنج للناشئين عام 2021 . Advertisements جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادية الأفريقية للكونفدراليات الرياضية ( الأوكسا). حيث حرص الضيف الروسي على الحضور للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا بالتعاون مع الأوكسا والاتحاد المصري للشطرنج مؤكدا على متانة العلاقات بين مصر وروسيا في مختلف المجالات ومنها الرياضية .

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