شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى اليوم السبت 7 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نظيره أول أغسطس الأنجولى، مساء اليوم السبت الموافق 7 / 12 / 2019، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على ستاد السلام.

ويحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل مازيمبى الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة ثقيلة فى بداية مشواره بمرحلة المجموعات على يد مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الكونغو، وتقرر على إثرها إقالة المدرب الصربى ميتشو، وتعيين الفرنسى باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًا للأبيض، خلفا له.

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موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى فى دورى أبطال إفريقيا

تُقام مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى، فى التاسعة من مساء اليوم السبت، وذلك بتوقيت القاهرة، فى اللقاء الذى سيحضره 15 ألف مشجع للفارس الأبيض.