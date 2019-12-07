شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى اليوم السبت 7 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل مازيمبى الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.
وكان الزمالك قد تلقى هزيمة ثقيلة فى بداية مشواره بمرحلة المجموعات على يد مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الكونغو، وتقرر على إثرها إقالة المدرب الصربى ميتشو، وتعيين الفرنسى باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًا للأبيض، خلفا له.
موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى فى دورى أبطال إفريقيا
تُقام مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى، فى التاسعة من مساء اليوم السبت، وذلك بتوقيت القاهرة، فى اللقاء الذى سيحضره 15 ألف مشجع للفارس الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى اليوم السبت 7 / 12 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.