شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات اليوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم السبت في دور الـ32 لكأس مصر علي النحو التالي: - حرس الحدود مع بتروجت: محمود ناصف وهشام الدسوقي وصالح محمد. ومعهم سعيد حمزة حكما رابعا. -طلائع الجيش مع دكرنس: أحمد عبدالله ونور سعيد ومحمد عبد اللاه.. ومحمود عاشور حكما رابعا. Advertisements

- الاسماعيلي مع الاعلاميين: عمرو عابدين وهشام طلب ومحمد سعيد .. ومحمد معروف حكما رابعا.

- الاتحاد السكندري مع النصر: صبري ابراهيم ويوسف البساطي ومني عطاالله.. وشاهنده المغربي حكما رابعا.

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