مباريات السبت.. الزمالك في مواجهة أفريقية.. وديربي إنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الكرة عددًا من المباريات القوية في مختلف البطولات سواء كانت المحلية أو الأفريقية أو الأوروبية.

أبرز مباريات السبت عندما يلعب الزمالك أمام منافسه أول أغسطس الأنجولي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وستشهد المجموعة الأولى أيضًا مواجهة بين مازيمبي وزيسكو الزامبي ضمن مباريات نفس الجولة.

وفي إطار مباريات المجموعة الثانية، يلعب بلاتينيوم بطل موزمبيق منافسه النجم الساحلي التونسي في مجموعة تضم الأهلي والهلال السوداني.

وفي الدوري الإنجليزي، يلعب بورنموث أمام ليفربول في إطار الجولة السادسة عشر، بينما يستضيف مانشستر سيتي غريمه وجاره اللدود مانشستر يونايتد.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري أبطال أفريقيا:

بترو أتليتكو × اتحاد العاصمة .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6.

بلاتينيوم × النجم الساحلي.. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

زيسكو × مازيمبي .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

الوداد البيضاوي × صنداونز .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

الزمالك × أول أغسطس .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

كأس مصر:

حرس الحدود × بتروجيت .. الموعد 2:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة أون سبورت.

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الاتحاد السكندري × النصر .. الموعد 2:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت.

طلائع الجيش × دكرنس .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت.

الإسماعيلي × نادي الإعلاميين .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت.

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون × تشيلسي .. الموعد 2:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

بورنموث × ليفربول .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

توتنهام هوتسبير × بيرنلي .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني:

ريال مدريد × إسبانيول .. الموعد 2 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

برشلونة × مايوركا .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي:

لاتسيو × إسبانيول .. الموعد 9:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني:

بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونيخ.. الموعد 4:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.