محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019.
محامي النقاز يرد على مرتضى منصور ويتحدث عن مفاوضات الأهلي
لاعب وولفرهامبتون لمصراوي: علينا أن نفتخر.. ومن الصعب مواجهة صلاح
مساعد ميتشو السابق يرفض عودته إلى أورلاندو
غياب السعيد.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس
عنف طارق حامد وشرط استخدام الزمالك لملعب الأهلي .. 3 رسائل للقيعي
جمال عبدالحميد: الزمالك تفقد استاد السكة الحديد ليكون ملعبه الخاص.. والأمن رفض
"لا نلعب بلاي ستيشن".. كلوب يدافع عن قرار إراحة صلاح
منافس الزمالك.. سموحة يهزم العبور بالكأس
بالفيديو.. الأهلي يعود للانتصارات الأفريقية بالفوز على الهلال
"رسائل للإدارة وأزمة بسبب طرومبيطة" .. حكاية ٣٠ دقيقة في ظهور جمهور الأهلي على ستاده
الخطيب يترجل لملعب الأهلي والهلال لإنهاء أزمة شركة الأمن والجماهير
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. عودة انتصارات الأهلي.. ومحامي النقاز يرد على مرتضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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