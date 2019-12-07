"كفاية".. الشحات يعلق على هدف فريقه بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حسين الشحات لاعب فريق الأهلي، أن الفوز على الهلال السوداني يُعد أهم من هدفه في شباك بطل السودان.

واستطاع الأهلي أن يحقق انتصاره الأول في دور المجموعات على حساب الهلال (2-1) في لقاء جاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الشحات في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" مساء الجمعة :"المكسب أهم من الهدف الذي سجلته، لعبنا مباراة الهلال على الفوز فقط".

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وتابع :"هدفنا منذ البداية أننا نلعب كرة هجومية ونهدد مرمى الخصم كل دقيقة خاصة أننا نلعب على ملعبنا وبين جماهيرنا".

وعن هدف فريقه في البطولة الأفريقية :"نريد التتويج بالأبطال، كفاية أننا لم نحقق اللقب الأفريقي منذ سنوات".

ويتساوى الأهلي مع كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني برصيد ثلاث نقاط، في المقابل لا يمتلك بلاتينيوم الزيمبابوي أي نقاط.

ومن المقرر أن يلعب النجم الساحلي غدًا السبت خارج دياره أمام بطل زيمبابوي ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعة.