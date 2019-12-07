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الخطيب يترجل لملعب الأهلي والهلال لإنهاء أزمة شركة الأمن والجماهير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

تصوير ـ محمد حسام:

توجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى جماهير النادي الحاضرة في ملعب السلام.

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وكانت جماهير النادي الأهلي قد وجهت هتافات لمجلس الإدارة وذلك بعد أزمة نشبت بين عدد من الجماهير وبين شركة الأمن الخاصة في مباراة الهلال والتي تأتي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب مراسل الخليج 365 المتواجد في ملعب المباراة، فإن أزمة نشبت بين الجماهير وبين الشركة.

وبين شوطي المباراة نزل الخطيب إلى ملعب المباراة وتوجه صوب الجماهير من أجل تهدئة الأجواء وقامت الجماهير بتحية الرجل الأول في النادي.

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