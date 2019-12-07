محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
تصوير ـ محمد حسام:
توجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى جماهير النادي الحاضرة في ملعب السلام.
وكانت جماهير النادي الأهلي قد وجهت هتافات لمجلس الإدارة وذلك بعد أزمة نشبت بين عدد من الجماهير وبين شركة الأمن الخاصة في مباراة الهلال والتي تأتي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وبحسب مراسل الخليج 365 المتواجد في ملعب المباراة، فإن أزمة نشبت بين الجماهير وبين الشركة.
وبين شوطي المباراة نزل الخطيب إلى ملعب المباراة وتوجه صوب الجماهير من أجل تهدئة الأجواء وقامت الجماهير بتحية الرجل الأول في النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يترجل لملعب الأهلي والهلال لإنهاء أزمة شركة الأمن والجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.