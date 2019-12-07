بالفيديو.. الأهلي يعود للانتصارات الأفريقية بالفوز على الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق الأهلي فوزًا مهمًا وثمينًا على حساب الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف الأهلي جاءت عن طريق حسين الشحات ورمضان صبحي في الشوط الأول، في المقابل سجل أطهر الطاهر هدف التقليص في الدقائق الأخيرة من أحداث المباراة.

بهذا الفوز أصبح رصيد الأهلي ثلاث نقاط متساويًا مع الثنائي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني إلا أن بطل تونس لديه مباراة ضمن المنافسات أمام بلاتينيوم حيث سيقام اللقاء غدًا السبت.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - محمود وحيد - أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمد هاني - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة" - رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجايي.

تشكيل الهلال: جمال سالم - عبد اللطيف بوي - السمؤال ميرغني - فارس عبد الله - أطهر الطاهر - أبو عاقلة عبد الله - نصر الدين الشغيل - سليم برشاوي - محمد دراج - نزار حامد - محمد موسى.

تفاصيل المباراة:

خطورة الأهلي بدأت في الدقيقة السابعة من بداية المباراة بعد تسديدة قوية من محمد مجدي "أفشة" لكن حارس الهلال جمال سالم يتألق ويبعد الكرة.

الأهلي بعد مرور ربع ساعة من البداية استطاع حسين الشحات أن يسجل هدف الأهلي في المباراة ودور المجموعات أيضًا بعد كرة طولية رائعة من محمد مجدي "أفشة" لتصبح النتيجة (1-0).

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وفي الدقيقة 19 كاد الأهلي أن يسجل الهدف الثاني في المباراة بعد كرة من محمد هاني يمررها إلى جونيور أجايي المتواجد أمام المرمى لكن يفشل النيجيري في استغلال الكرة ليسدد بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 36 حصل جونيور أجايي على ضربة جزاء بعد عرقلته من لاعب الهلال، ليسدد رمضان ركلة الجزاء وينجح في تعزيز النتيجة لتصبح (2-0).

وفي الدقيقة 57 كاد محمد مجدي "أفشة" يسجل هدف الأهلي الثالث من تسديدة رائعة لكن حارس مرمى الهلال يبعد الكرة ثم ترتطم في العارضة لتظل النتيجة عند تقدم الأهلي (2-0).

فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أجرى تبديل أول بخروج وليد سليمان ليشارك بدلاً منه أليو ديانج في الدقيقة 68.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق أهدر جونيور أجايي فرصة هدف لصالح الأهلي بعدما استلم كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وعاد فايلر بعد هذه الفرصة لإجراء تبديل ثان بخروج حسين الشحات ليشارك بدلاً منه الأنجولي جيرالدو.

فايلر عاد لاستخدام ورقة من مقاعد البدلاء ليجري تغيير ثالث بخروج جونيور أجايي ليشارك بدلاً منهه مروان محسن الذي أهدر فور نزوله فرصة هدف ثالث بعد عرضية من رمضان صبحي.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع استطاع أطهر الطاهر أن يسجل هدف التقليص لصالح الهلال لتصبح النتيجة (2-1) إلا أن هذا الهدف كان غير كافيًا ليقرر حكم المباراة إنهاء اللقاء.

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