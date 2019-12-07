بعد إقصاء إنبي.. الترسانة يواجه الأهلي بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع فريق الترسانة أن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل بعد الفوز على إنبي بركلات الترجيح (4-3) حيث انتهت المباراة في أوقاتها الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي في مباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وتعد هذه المباراة هيّ الأولى لمحمد صلاح والذي أصبح مدربًا لفريق الترسانة حيث استطاع نجم الزمالك السابق أن يبدأ مشواره بالتأهل لدور الـ16 من مسابقة الكأس.

ومن المقرر أن يلعب الترسانة أمام الأهلي في دور الـ16 من بطولة الكأس، حيث نجح المارد الأحمر أن يصل لهذا الدور بالفوز على فريق بني سويف (3-1).

وكان الأهلي واجه الترسانة في النسخة الماضية من بطولة الكأس حيث انتهت المباراة بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار دور الـ32.