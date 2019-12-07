يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ريال مدريد

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر ،موعد مباراة ريال مدريد واسبانيول نحن علي موعد يوم السبت 7 ديسمبر 2019 مع مباراة الأسبوع الـ 16 من الدوري الأسباني ومازال النادي الملكي ينافس برشلونة ليتربع علي عرش القمة والوصول إلي الصدارة،ومن المقرر أن تقام المباراة علي ملعب النادي الملكي سانتياجو برنابيو ويتصدر نادي برشلونة ترتيب الدوري حاليا أما الفريقالمنافس فهو في المركز الثاني برصيد 31 نقطة ويسعى إلي إحراز 3 نقاط لرفع رصيده ليصل إلي 24 نقطة.
ويتصدر الدوري وتحقيق اللقب في هذا الموسم أما نادي اسبانيول فهو في أخر ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط ويامل في الخروج من اللقاء ولو بنقطة واحدة، ونحن علي موعد مع مباراةمشوقة بين ريال مدريد واسبانيول التي تبث علي قناة بي إن سبورت 3 في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر.
موعد المباراة يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019.
البطولة : الدوري الأسباني الأسبوع السادس عشر.
الساعة 1:00 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.
وتبث في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
الساعة 3:00 مساء بتوقيت السعودية واليمن والبحرين والعراق وقطر والكويت.
وفي تمام الساعة 2:00 مساء بتوقيت مصر وسوريا والسودان وفلسطين وليبيا ولبنان والأردن.
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