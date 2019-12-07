«يلا شوت Real Madrid» مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر KORA LIVE كورة اون لاين رابط ماتش ريال مدريد ONLINE

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر ، موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم: والقنوات الناقلة لمُباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم

السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

الثالثة عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الرابعة عصراً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الثانية ظهراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.