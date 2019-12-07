المصري يوفر أوتوبيسات مجانية لسفر مشجعيه لحضور مباراة رينجرز بالكونفيدرالية

يعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية عن توفير أوتوبيسات "مجانية" لسفر مشجعي النادي الذين قاموا بتسجيل أسماءهم لحضور مباراة المصري واينوجو رينجرز بالكونفيدرالية عبر منافذ التسجيل خلف

المدرج البحري.

حيث سيتم تجمع السادة المشجعين غدا الأحد اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وذلك استعدادا للسفر إلى الإسكندرية بموجب بطاقات الرقم القومي التي

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تم تسجيل بياناتها.

فيما ستقوم إدارة النادي المصري اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء اليوم السبت بتسليم التذاكر للسادة المشجعين الذين قاموا بتسجيل أسماءهم والذين يرغبون في السفر بطريقتهم الخاصة بعيدا عن الأوتوبيسات التي ستوفرها إدارة النادي للسادة المشجعين