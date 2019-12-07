يعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية عن توفير أوتوبيسات "مجانية" لسفر مشجعي النادي الذين قاموا بتسجيل أسماءهم لحضور مباراة المصري واينوجو رينجرز بالكونفيدرالية عبر منافذ التسجيل خلفالمدرج البحري.
حيث سيتم تجمع السادة المشجعين غدا الأحد اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وذلك استعدادا للسفر إلى الإسكندرية بموجب بطاقات الرقم القومي التي
فيما ستقوم إدارة النادي المصري اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء اليوم السبت بتسليم التذاكر للسادة المشجعين الذين قاموا بتسجيل أسماءهم والذين يرغبون في السفر بطريقتهم الخاصة بعيدا عن الأوتوبيسات التي ستوفرها إدارة النادي للسادة المشجعين
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يوفر أوتوبيسات مجانية لسفر مشجعيه لحضور مباراة رينجرز بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.