تحدثت مي حلوة، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سبورتنج، عن فوز الفريق في مباراته الافتتاحية ببطولة إفريقيا للأندية على منافسه إينرجي البنيني.
وكان سبورتنج قد فاز على فريق انيرجي في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر دور المجموعات بالبطولةبنتيجة 104-56.
وقالت مي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء: انتصارنا بنتيجة كبيرة اليوم كان سببه أن الفريق دخل لأرض الملعب في حالة تركيزعالية جدًا.
وتابعت: كنا في حالة عالية من التركيز لأننا لم نكن نعرف ماذاسنواجه فدافعنا في بداية اللقاء بشكل جيد جدًا قبل أن نبدأ في الهجوم والتسجيل، ولعبنا بشكل جماعي بدرجة أكبر فكنا ندافع سويا ونهاجم سويًا.
وعن الفارق بين البطولة الأولى الإفريقية التي شاركت فيها وبين النسخة الحالية، قالت: الفرق بينهم أن هذه النسخة نحن مكتملين العدد ولدينا المحترفين الكافين إلى جانب أن البطولة على أرضنا وهذا سيمنحنا دفعة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مي حلوة: لم نكن نعرف ماذا ينتظرنا قبل مباراة اينرجي والتركيز أدي للنتيجة الكبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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