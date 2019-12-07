مي حلوة: لم نكن نعرف ماذا ينتظرنا قبل مباراة اينرجي والتركيز أدي للنتيجة الكبيرة

تحدثت مي حلوة، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي سبورتنج، عن فوز الفريق في مباراته الافتتاحية ببطولة إفريقيا للأندية على منافسه إينرجي البنيني.

وكان سبورتنج قد فاز على فريق انيرجي في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر دور المجموعات بالبطولة

بنتيجة 104-56.

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وقالت مي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء: انتصارنا بنتيجة كبيرة اليوم كان سببه أن الفريق دخل لأرض الملعب في حالة تركيزعالية جدًا.

وتابعت: كنا في حالة عالية من التركيز لأننا لم نكن نعرف ماذا

سنواجه فدافعنا في بداية اللقاء بشكل جيد جدًا قبل أن نبدأ في الهجوم والتسجيل، ولعبنا بشكل جماعي بدرجة أكبر فكنا ندافع سويا ونهاجم سويًا.

وعن الفارق بين البطولة الأولى الإفريقية التي شاركت فيها وبين النسخة الحالية، قالت: الفرق بينهم أن هذه النسخة نحن مكتملين العدد ولدينا المحترفين الكافين إلى جانب أن البطولة على أرضنا وهذا سيمنحنا دفعة كبيرة.