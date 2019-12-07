قدم صلاح آدم ، المدير الفني لفريق الهلال السوداني ، التهنئة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عقب لقاء الفريقين في دوري أبطال أفريقيا التي فاز بها الأهلي بنتيجة 2-1. أفريقيا التي فاز بها الأهلي بنتيجة 2-1. وقال مدرب الهلال إنه سعيد بخروج اللقاء بمستوى فني سعيد بالروح والقتال والحضور الجماهيري لكنه ليس سعيداً بالخسارة. بالروح والقتال والحضور الجماهيري لكنه ليس سعيداً بالخسارة. وأكد آدم أن فريقه يعتمد على اللاعبين الشباب بخطة من إدارة الهلال لخفض الأعمار. وأوضح أنه يتمنى دعم الفريق بإضافات فنية قوية في المرحلة القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الهلال السوداني بعد الخسارة أمام الأهلي: محتاجين دعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.