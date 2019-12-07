فايلر يتحدث عن فوز الأهلي وغضب أزارو وتألق أفشة

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي سعادته بفوز الفريق الأحمر على الهلال السوداني بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أفريقيا. Advertisements وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: " استحوذنا معظم وقت اللقاء ومسجلناش غير هدفين وكمان استقبلنا هدف..لم نترجم كل الفرص لأهداف وهذا الأمر سلبي كان ممكن الخروج بنتيجة أفضل". اللقاء ومسجلناش غير هدفين وكمان استقبلنا هدف..لم نترجم كل الفرص لأهداف وهذا الأمر سلبي كان ممكن الخروج بنتيجة أفضل". وأضاف: " لا أفضل عقد مقارنات بين عبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة وأنا سعيد بتألق أفشة". وعن غضب المغربي وليد أزارو قال: " اي لاعب مبيلعبش من حقه يكون غاضب ومش هعلق ع رد فعله انا اخترت مروان محسن لأنه الأنسب للمشاركة".

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