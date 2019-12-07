الأهلي يكتفي بثنائية في مرمى الهلال السوداني وينعش آماله إفريقيًا

استعاد فريق الأهلي توازنه بعد الخسارة امام النجم التونسي وتعلب على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف بستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

لينعش الأحمر أماله مجددا في صراعه لصدارة مجموعته الأفريقية.

سجل هدفي الاهلي حسين الشحات ورمضان " ركلة جزاء" في الدقيقتين 15 و36 واحرز هدف الهلال المدافع اطهر الطاهر في الدقيقة الثامنة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني

ليرتفع رصيد الاأهلي الى 3 نقاط وهو نفس رصيد النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بينما يواجه بلاتينوم الزيمبابوي بدون رصيد غدا بملعبه بالعاصمة هراري النجم التونسي في نفس الجولة.

الشوط الاول

بدأ اللقاء بهجوم اهلاوي ومحاولة فرض حصار مبكر على الهلال لإحراز هدف مبكر.

تراجع رباعي دفاعي الزمالك ومعهم خط الوسط لوقف المحاولات الحمراء مبكرا.

هدف اول

في الدقيقة 15 ومن ضربة حرة مباشرة يلعب محمد مجدي قفشة الى داخل منطقة الجزاء يقابل الكرة مباشرة داخل المرمى حسين الشحات مسجلا هدف التقدم للأهلي.

يستمر الضغط الاحمر وتتلاشى اى محاولات سودانية على مرمى محمد الشناوي من جانب الثلاثي الهجومي موسى الضي وسليم محمد ونزاح حامد لعدم وجود تمويل لازم

تسببالهجوم المتواصل للاحمر في ارباك دفاعات الهلال خاصة مع سرعة رمضان صبحي وقفشة والشحات ووليد سليمان.

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هدف ثاني

في الدقيقة 36 يستلم النيجيري جونيور اجاي الكرة داخل منطقة الجزاء يجذبه بغرابة شديدة المدافع السوداني يحتسب الحكم ركلة جزاء يلعب الكرة رمضان صبحى ويضع الكرة على يسار الحارس جمال سالم مسجلا هدف ثاني للأهلي.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن الأول كثيرا رغم حالة الهدنة

الحمراء للإطمئنان على الفوز والنقاط الثلاثة ،حيث استمرت السيطرة الحمراء مع محاولات من الهلال عن طريق نزاح حاتمد ومحمد دراج ومحمد موسى الضى تكسرت سريعا

شكلت هجمات الأهلي خطورة ويسدد محمد مجدي قفشة بجوار القائم وأخرى تسديدة قوية تلمس يد الحارس وتصطدم في العارضة الى داخل الملعب.

يجرى الاهلي تغييرا بنزول المالي اليو ديانج بدلا من وليد سليمان ويهدى مجدي قفشة هدية لرمضان صبحي شبه المنفرد يسدد بجوار القائم واخرى لجونيور اجاي بجوار القائم.

يدفع فايلر بورقة ثانية بنزول جيراردو مكان حسين الشحات في محاولة لتنشيط القوة الهجومية.

هدأ رتم اللقاء وأنحصرت الكرة في منتصف الملعب ويدفع مع الدقيقتين الاخيرتين بمروان محسن بدلا من غير الموفق جونيور أجاي.

يحتسب الحكم 10 دقائق وقتا بدلا من الضائع استمرت فيها السيطرة حمراء ويمرر قفشة لجيراردو ويسدد ويبعد الدفاع السوداني الكرة الى الركنية.

هدف للهلال

في الدقيقة الثامني من الوقت الضائع يتقدم محمد موسى ويسدد بيسراه ترتد الكرة لأطهر الطاهر يراوغ ويسدد بيسراه محرزا هدف شرفي مع صافرة النهاية.