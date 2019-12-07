مفاوضات مع الفيفا للفوز بحقوق مونديال الأندية

نقلت وكالة رويترز العالمية تقريرًا عن صحيفة “فايننشال تايمز”، مساء اليوم الجمعة 6-12-2019، يؤكد دخول إحدى الشركات الكبرى في مفاوضات رسمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” من أجل الحصول على الحقوق التجارية لكأس العالم للأندية المعدلة.
وأوضحت الصحيفة أن شركة سي.في.سي كابيتالز بارتنرز، تتفاوض مع الفيفا بشأن تمويل البطولة في صفقة تتضمن حصولها على حقوق البث التلفزيوني للمباريات لكي تبيعها إلى شبكات بث حول العالم.
وستتوسع كأس العالم للأندية، التي تقام حاليًا من 7 أندية في ديسمبر الأول، لتشهد مشاركة 24 فريقًا بدءًا من 2021 على أن تستضيف الصين النسخة الأولى.
ونقلت “فايننشال تايمز” عن شخص مُطلع على الأمر أن الفيفا سيعلن عن مناقصة للحقوق التجارية لكأس العالم للأندية هذا الأسبوع.
ولم يتسن الحصول على تعليق من سي.في.سي أو الفيفا.
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