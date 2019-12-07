أهداف مباراة فيتا كلوب والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

عاد الرجاء إلى الدار البيضاء بثلاث نقاط ثمينة من ملعب الشهداء بالعاصمة الكونجولية “كينشاسا”، حين هزم فيتا كلوب الكونجولي بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة 6-12-2019، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لحساب المجموعة الرابعة الملقبة بـ “مجموعة الموت”.

سجل الهدف الوحيد، لاعب الوسط “سفيان رحيمي” من تصويبة صاروخية بعد تلقيه تمريرة أرضية من حميد أحداد على حدود منطقة جزاء فيتا كلوب، ومن وضع الحركة أطلق رحيمي كرة مدوية سكنت الزاوية اليسرى للمرمى ليسكت بها ملعب الشهداء الذي لم يشهد أي خسارة لفيتا كلوب منذ 21 شهرًا.

ورفع الرجاء رصيد نقاطه لـ 3، حيث خسر المباراة الأولى أمام الترجي والتي استضافها على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء قبل أسبوع.

هدف الرجاء أمام فيتا كلوب