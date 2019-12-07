أهداف مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

استعاد الأهلي المصري توازنه في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بفضل الفوز الذي حققه على ضيفه الهلال السوداني بهدفين لهدف ضمن الجولة الثانية، مساء اليوم الجمعة 6-12-2019.

نجح الأهلي في هز شباك الهلال بعد 15 دقيقة بتسديدة من داخل منطقة الستة ياردات للجناح المتألق “حسين الشحات” بصناعة نجم المباراة الأول “محمد مجدي قفشة”.

وقبل خمس دقائق من الشوط الأول أضاف رمضان صبحي الهدف الثاني من ركلة جزاء أحتسبت لصالح جونيور أجايي بسبب عرقلة واضحة من المدافع عبد اللطيف عثمان الذي حصل على بطاقة صفراء.

وفي الشوط الثاني ردت العارضة هدف ثالث للأهلي من تصويبة للاعب محمد مجدي قفشة الذي حصل على التمريرة من عمرو السولية قبل خط ال18 بقليل.

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وخلال الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع سجل الهلال هدف تقليص الفارق بواسطة أطهر الطاهر من متابعة لكرة سقطت من يد محمد الشناوي داخل منطقة الستة ياردات.

أهداف الأهلي والهلال اليوم

هدف الأهلي الأول

هدف الأهلي الثاني

هدف الهلال الوحيد